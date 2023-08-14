長年推動阿美族語傳承及復振的耆老吳明義（Namoh Rata）日前辭世，享耆壽89歲，縣長徐榛蔚今天特別前往公祭告別儀式致哀，並代表縣府頒贈表揚狀，感謝他對阿美族語傳承的無私奉獻。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

出生花蓮縣玉里鎮高寮部落的耆老吳明義（Namoh Rata），長年推動阿美族語傳承及復振，除創立「台灣阿美族語言永續發展學會」，更將畢生對族語的認識撰寫成辭典，成後代學習的寶典，不過他日前辭世，享耆壽89歲，家屬今在花蓮市立殯儀館舉辦公祭告別儀式，縣長徐榛蔚前往致哀並代表縣府頒贈表揚狀，感謝他對阿美族語傳承的無私奉獻。

縣府表示，吳明義生平經歷過日本及國民政府的教育系統，1997年於R.S St. Charles University U.S.A.獲得博士學位，曾在玉山神學院擔任教授和院長一職，並在國立東華大學原住民民族學院傳授阿美族語言和文化，慈濟大學人類發展系擔任客座教授，培養許多投入原住民族知識教育與紀錄的人才。

吳明義除投入教學，他也將畢生對阿美族語言的全面認識書撰寫成一本厚達千頁、超過3萬字的辭典，是許多阿美族語學習者和教學者仰賴的寶典，2016年還成立「台灣阿美族語言永續發展學會」，推廣族語的傳承及復振，世界原住民族大學為表彰他在傳承、記錄族語和文化知識上的貢獻，於2019年頒授原住民族傳統知識教育榮譽博士學位。

縣長徐榛蔚表示，原住民族語言面臨瀕危，然而文化的傳承關鍵因素就是語言，因此她相當推崇吳明義畢生為阿美語言復振、推廣、傳承的付出，凝聚深厚的文化價值，期許這些珍貴的語言文化能傳承後代，在教育及文化保存領域得以廣泛運用。

原民處代理處長督固‧撒耘表示，家庭與社區強化是母語永續生存的核心，族群語言流失是各族群普遍的現象，吳明義為阿美族語言積極建構、教學推廣、編撰記錄，蒐集彙整各部落生活用語，不僅使後輩得以查閱、學習，更將祖先的語言推向國際。