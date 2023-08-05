第三屆「山海世代 原音天籟」112年度原住民族語傳統歌謠比賽，今(5)日在三重區碧華國民小學音樂廳熱情開賽，由來自不同年齡層及族群的選手們唱出各自的族語歌謠，更唱出自己族群的文化故事，藉由歌聲及族語角逐冠軍寶座。

新北原民局於2020年起舉辦「山海世代．原音天籟-原住民族語傳統歌謠」，提供各年齡層族人認識自身族群傳統歌謠與文化，以及展現自我、彼此交流的平台，鼓勵愛唱歌的族人藉此替傳統歌謠投入新生命，並增進社會大眾對原住民族文化的多元性有更多的認識，同時也透過活動記錄下原住民族獨特豐富的音樂文化。

今年新北原民局特別邀請獲得第30屆金曲獎最佳原住民語演唱人、金曲獎最佳原住民語專輯的雅維‧茉芮老師來擔任專業評審委員；雅維‧茉芮表示，傳統歌謠以部落的神話傳說及文化精神作為出發點，希望參賽者能持續用音樂傳承臺灣原住民族的美聲與自身文化。

本次賽事由長青組泰雅族、阿美族、排灣族及布農族等不同族群的55歲以上耆老們美聲打頭陣，年紀最長為79歲阿美族吳金生及張廣安，為本屆賽事揭開序幕，再由一般組18組選手接續下半場，最後由重對唱組的天籟完美結尾。

其中，重對唱組的優美布農傳唱組，由7歲姊弟檔共同上台，一同歌唱《歡樂今宵組曲》，可愛又溫馨的表演，讓現場掌聲不斷；最後比賽結果，分別由「長青組」泰雅族的賴文榮、「一般組」排灣族的謝正男及「重對唱組」阿美族的洛恩家族榮獲今年各組第一名，

新北市原民局長Siku Yaway林瑋茜表示，開口發聲，唱出自己族群的歌謠，不要和母體文化斷根，新北市政府多年來致力於復振原住民族語，傳統歌謠比賽提供所有喜愛原住民族語歌謠的朋友一個學習觀摩的平台，既能培育推廣原民音樂文化種子，也讓族人能夠不分年齡、不分族群的繼續傳唱，持續澆灌文化養分。