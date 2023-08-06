桃園市唯一原住民自治區復興區長游正英，驚傳昨日中午因身體不適昏迷，送進加護病房，今天下午病情急轉直下，家屬忍痛放棄急救，下午1點多從醫院出發，約晚上6點抵達復興區住處後拔管，享壽67歲。

據了解，游正英在今年身體狀況每況愈下暴瘦，家屬對於此事傷心不願多說，而他的死因則是肺炎合併白血病休克，桃園市民政局則說，7日上午市府會再討論代理區長人選。

游正英是退休國小老師，也是國民黨復興區黨部主委，去年6月九合一選舉期間，獲國民黨徵召參選的張善政多次前往復興區拜會請益，游正英以黨部主委身分親迎，還當場幫張取了泰雅族原住民名「尤命（Yumin）」，之後游正英稱張是「大Yumin」，他自己則是「小Yumin」，而游正英在去年選舉也順利連任復興區區長，對於區政一向非常用心，積極替部落族人爭取相關權益，聽聞此噩耗，區民們也相當不捨。

依據規定，復興區為原住民自治區，區長由選舉產生，游正英所遺留的任期還有3年多，桃園市選委會也將規劃補選事宜，會在3個月內完成補選。民政局也說，會盡快選定代理區長人所協助處理復興區政。