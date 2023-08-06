國立花蓮高農與慈大附中等4名學生，用科學方式驗證太魯閣族的傳統藥草智慧，獲全國原住民族雲端科展最高榮譽「金熊獎」肯定。（花蓮高農提供／羅亦晽花蓮傳真）

羅亦晽／花蓮報導

全國原住民族雲端科展甫落幕，國立花蓮高農與慈大附中等4名學生，基於鮮少接觸太魯閣族藥用植物便投入研究，利用半年時間到山林中的大同與大禮部落，請教長老可止血去瘀的植物，再用科學方式驗證祖先的傳統智慧，獲得該展最高榮譽「金熊獎」肯定。

教育部國教署日前舉辦「原住民族雲端科展」，鼓勵學生結合部落文化及現代科學，透過實驗與實作研究，深入了解原住民族文化與科學的應用。

花農因先前接受教育部委託主辦「原住民青年領袖培育研習營」，不限學校皆可參加，從營隊中選出森林科高三生許芳綺、李承翰、畜保科二年級生高淑寧，及慈大附中高三生連則欽等4人，組成「農耀Kalingko」團隊，參加科展競賽。

其中李承翰與連則欽兩人為太魯閣族，參與選題過程中，發現平時難接觸太魯閣族傳統藥用植物，經與組員討論，決定以「SapuhSpriq太魯閣族藥用植物成分分析及生物活性探討」，作為主題研究方向。

4名學生投入研究的半年期間，周末假期都會爬山到秀林鄉大同與大禮部落，請教長老生活中有哪些植物可應用，再實際利用藥草的不同部位，測試對傷口的修護力、清淤能力及毒性等。

團隊發現，部落族人長年生活在大自然，身上多少都有受傷流血、瘀青等，且太魯閣族人對植物命名知識與其文化均有連結，如，命名上，可用來止血的「山葛」，族人以其莖節像膝關節，命它為pungu huling；可去瘀消腫的「針刺草」則以dahung（瘀血之意）命名等。

指導老師許芳瑜說，原住民族傳統藥草文化通常是代代相傳，較難證實效果，科展讓學生經科學研究來驗證傳統知識，甚至證明其應用性，讓文化與科學結合，增加傳承文化的方法，對非原民族群來說也是一種認識珍貴原民文化的機會。