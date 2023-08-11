玉里赤科山、富里六十石山金針花海逐漸綻放，因山路狹小蜿蜒，交管期間全面禁止甲、乙類大客車通行，紅線區域禁止停車。（玉里警分局提供／王志偉花蓮傳真）

玉里警分局公告兩區金針產地交管時間，12日起到10月10日，每天8時至17時30分，為期2個月。（玉里警分局提供／王志偉花蓮傳真）

金針花季來臨，花蓮玉里赤科山、富里六十石山兩大產地花海逐漸綻放，預料吸引大量遊客賞花朝聖；玉里警分局今公布兩區金針產地交管時間，明天（12日）起到10月10日，每天8時至17時30分，為期2個月。受去年地震影響，山區路況仍在修復，今年賞花道路與往年有更動，並禁止大客車通行，紅線區禁止停車，警方將沿路交管、機動巡邏，請遊客配合。

赤科山、六十石山是花蓮兩大金針山，為推廣觀光，縣府每年都會以每公頃補助費用留花政策，今年兩地留花面積超過60公頃，玉里約36.12公頃、富里約25.88公頃，提供遊客賞花，目前開花約1成，估算8月20日之後將進入賞花高峰期。

玉里警分局四組組長陳暐傑表示，因受去年0918地震及日前颱風影響，前往六十石山賞花的民眾，路線採單線雙向輪放通行方式，並設置管制點進行上下山管制，上山將於雙時（例：10時）在東富禪寺放行，下山則於單時（例：11時）在意象廣場放行。

他說，在赤柯山部分，每天8時前及17時30分後不管制，10時至10時20分、12時至13時30分、15時30分至15時50分管制放行下山。

交通疏導專案期間，玉里警分局將在園區內定點及機動巡邏，違停勸導、告發。為讓民眾安心賞花，也特別設置警察服務站受理報案，提供為民服務及諮詢，民眾有需要警方協助，不用特地跑到山下的派出所。

玉里分局長林俊廷提醒，六十石山及赤科山下山道路，因道路陡峭最大坡度達30度，為避免意外事故發生，遊客駕駛車輛務必以「低速檔」行駛，以免過度踩踏煞車，導致煞車過熱失靈，行前務必檢查車輛機件性能是否正常。