中央氣象局地震報告指出，今（16）日晚間10點58發生芮氏規模4.0地震，震央就在嘉義縣政府東北方12.8公里，位於嘉義縣新港鄉，地震深度僅9.2公里，嘉義最大震度4級，不少民眾都被地震嚇了一跳，紛紛表示有聽到有地鳴聲。
嘉義發生極淺層地震，許多民眾都聽到數秒鐘的地鳴聲，說地震「上下一下超大的」、「窗戶震動好大力，桌子也搖晃」、「聽到地鳴瞬間被搖醒」、「超級大」，雖極淺層地震讓許多民眾很有感，慶幸至目前為止未有災情傳出。
中央氣象局地震報告指出，今（16）日晚間10點58發生芮氏規模4.0地震，震央就在嘉義縣政府東北方12.8公里，位於嘉義縣新港鄉，地震深度僅9.2公里，嘉義最大震度4級，不少民眾都被地震嚇了一跳，紛紛表示有聽到有地鳴聲。
嘉義發生極淺層地震，許多民眾都聽到數秒鐘的地鳴聲，說地震「上下一下超大的」、「窗戶震動好大力，桌子也搖晃」、「聽到地鳴瞬間被搖醒」、「超級大」，雖極淺層地震讓許多民眾很有感，慶幸至目前為止未有災情傳出。
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