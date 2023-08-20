嘉義縣新港鄉凌晨傳出民宅火警，屋主母子一死一傷。（嘉義縣消防局

嘉義縣新港鄉凌晨傳出民宅火警，屋主母子一死一傷。（嘉義縣消防局

嘉義縣新港鄉今凌晨2點多傳民宅火警，疑屋外燃燒廢棄物延燒至屋內，導致火勢一發不可收拾，消防人員到場時，72歲屋主右手臂、雙腳掌約有15％三度燒燙傷，呆坐在門口，講不出屋內還有沒有人，最後消防人員在屋外發現屋主92歲老母蹲坐在角落，已無呼吸心跳，最後送醫不治，火災發生狀況還在調查中。

嘉縣消防局今凌晨2點23分接獲新港鄉中洋村中洋子166縣道附近發生住宅火警，立即派遣新港、嘉太及雙福等分隊前往，抵達後回報現場為一樓磚造鐵皮建築物屋外燃燒廢棄物，燃燒面積約為20平方公尺，出一水線搶救，火勢在2點50分撲滅。

消防人員表示，到場時，72歲男屋主坐在門口，意識清楚，右手臂、雙腳掌約有15％三度燒燙傷，經進入屋內搜索，最後在屋外一處角落發現一名92歲女性，為屋主的母親，雙手及雙肩均有三度燒燙傷、無呼吸心跳，給予相關急救處置後送往嘉義基督教醫院，但仍宣告不治，目前警方已通報相驗，起火原因和狀況還在調查中。