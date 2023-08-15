花蓮縣政府今年成功爭取2026年世界俱樂部龍舟錦標賽（Club Crew World Championships，CCWC）主辦權，是全台首次，賽事預計同年9月在壽豐鄉鯉魚潭舉辦。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

世界龍舟錦標賽（World Dragon Boat Racing Championships，WDBRC）甫落幕，除中華代表隊不負眾望奪下一金一銀佳績，花蓮縣政府也成功爭取2026年世界俱樂部龍舟錦標賽（Club Crew World Championships，CCWC）主辦權，是全台首次，賽事預計同年9月在壽豐鄉鯉魚潭舉辦，將替台灣體壇創建新的里程碑。

今年世界龍舟錦標賽於8月4日至14日在泰國芭達雅（Pattaya）舉行，中華隊26名參賽選手中，有22名花蓮縣籍選手，其中11位目前就讀花蓮體中，每位選手在亞運金牌教練侯鴻章領軍下，充分展現實力與各國選手較勁，最後在公開組男子組小型龍舟及大型龍舟2000公尺項目中，分別奪得1金、1銀的亮眼成績。

除花蓮小將赴泰國參賽，縣府教育處也組成考察團在賽會期間拜會國際龍舟總會（International Dragon Boat Federation，IDBF）重要組織成員，並實地考察競賽場地，了解賽事、動線及場地等規畫細節，爭取申辦2026年世界俱樂部龍舟錦標賽。

世界俱樂部龍舟錦標賽昨舉行申辦會議，由教育處代理處長翁書敏率領縣府團隊、中華民國龍舟協會理事長汪錦德與侯鴻章等人，代表台灣進行簡報，與舉辦賽事經驗豐富的中國澳門角逐主辦權，最後以24票比19票之姿獲得各會員國青睞，拿到賽事主辦權。

縣府表示，此次成功申辦2026年世界俱樂部龍舟錦標賽，不僅是花蓮，也是台灣首次取得最高層級龍舟賽事的主辦權，替花蓮、台灣體壇建立新的里程碑，賽事目前暫訂9月上旬於鯉魚潭舉辦，屆時將吸引世界各國約30國、8000人參賽，會全力以赴籌備各階段工作，讓各國選手享受一場無與倫比的競賽。

縣長徐榛蔚接獲喜訊開心的說，國際賽事在花蓮舉辦能讓各國選手感受台灣豐厚文化底蘊與運動能量，也可以體驗花蓮獨特的山海之美，且台灣選手在自己家鄉比賽，更能展現平常練習的成果，為花蓮與台灣爭取榮譽，期許選手力拼佳績，讓獎牌留在台灣。