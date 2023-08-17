民眾黨主席柯文哲今天下午到花蓮參加「花蓮女力後援會成立音樂茶會」，才發現後援會會長是由無黨籍花蓮議長張峻的太太接任，不過張峻早已表態挺國民黨侯友宜，引發外界關注；柯文哲說，他與張峻是多年朋友，不會為難人家，不一定要拉他入黨，「方便就好」。

柯文哲今天到花蓮參觀台泥的和平工業港，接著到市區參加「柯文哲競選總統花蓮女力後援會」成立音樂茶會，意外發現，會長由張峻的太太廖家妤接任、副會長則由柯文哲競選團隊特聘顧問林有志的太太林純如出任，柯文哲並頒發聘書，感謝好友力挺。不過，讓人聯想張峻早已表態挺國民黨侯友誼，是否出現「鬆動」？！

張峻曾任國民黨花蓮縣黨部主委，去年選舉因有貪污案在審，遭藍營縣黨部以排黑條款為由不提名，但張峻堅持參選並成功連任議員及議長，因不滿被地方黨部打壓，隨即公開宣布退黨。但與國民黨內仍保有互動，張峻並強調自己是「正藍軍」。

柯文哲隨後到花蓮縣議會拜會張峻，與多名無黨籍議員閉門便當會。張峻說，去年選舉期間，柯文哲多次到花蓮幫他加油打氣，這次柯文哲到訪花蓮理應接待，「老朋友敘舊相見歡」，強調沒有任何政治或政黨問題。張峻並未對太太出任柯文哲後援會長表達意見。

柯文哲則說，跟張峻是多年朋友，做朋友比做黨員重要，不一定要拉他加入黨，不會為難他，看人家方便就好。