1994年憲法增修條文把「山胞」正名為「原住民」，2005年後開始舉辦原住民族正名紀念日，至今紀念活動已邁入第18年，今年紀念活動首度移師高雄，原民會主委夷將．拔路兒表示，擔任主委7年多的時間，已完成許多立法及工作，包括促使原住民平均餘命延長、失業率降低，還有土海法、原住民自治分流立法。

近年憲法法庭接連認定原住民身分法違憲，包括原漢通婚子女及平埔族身分等，夷將．拔路兒說，由於原漢通婚必需要在明年3月31日前完成修法，預計下個會期送進立法院。

夷將．拔路兒也說，爭議已久的原住民族土地及海域法草案，目前採分流立法，並已有逐步成果，包括禁伐補償、山坡地保育利用條例外，更希望原住民族保留地管理利用條例能夠在下個會期三讀通過。

至於原住民爭取已久的「原住民族自治」，夷將．拔路兒則說，目前全台55個原住民鄉鎮區域中，其中30個明定只有原住民才可以擔任首長，如蘭嶼鄉鄉長、代表會主席等均是達悟族人，而縣市層級則有多縣市設立原民專責單位，也透過原住民族教育法、原住民族語言發展法、諮商同意等逐步落實自治。

目前原住民族平均餘命仍較所有民眾短少約6年，夷將‧拔路兒說，過去最多差距到10年，但近年透過長照基金推動文化健康站、預算達12.58億元，幾乎每個部落都有文健站，協助長者健康照護、提供正確健康觀念，已漸漸改善，而今年通過的原住民族健康法也對原住民健康照護有很大的幫助。

夷將．拔路兒說，過去原住民族失業率較一般民眾高出不少，但透過如原住民語言發展法、禁伐補償人力、文健站人力等，已提供2萬2000多個職缺，且政府採購也要求要進用一定比率的原住民族，失業率已大幅降低。

夷將．拔路兒也指出，許多研究都認為台灣是南島語族發源地，因此落腳在高雄的原住民族博物館也將是南島民族的博物館。