新北市圖汐止大同分館舉辦「看見都市原住民」系列活動。（新北市立圖書館提供）

8月1日是原住民族日，新北市汐止樟樹灣是北部具規模且集居的都市原住民聚落，也是都市阿美族的大本營。新北市立圖書館汐止大同分館特別推出「看見都市原住民」系列活動，復刻阿美族傳統家屋，搭配「山光社區」歷史與生活影像回顧展，帶大家認識阿美族的都市遷移史。

汐止區是新北市原住民人口數第三高的行政區，「山光部落」是位於汐止的都市阿美族社區，民國60年代第一批花蓮、台東的阿美族人，從部落遷移到都市謀生、發展，於樟樹灣落地生根，並自力建造了山光部落，成為大台北地區最大的一個原住民移民社區。

「看見都市原住民」系列活動自8月1日起展至8月31日止，活動包括「山光社區」歷史與生活影像回顧展，透過照片記錄讓族人能緬懷都市遷移的奮鬥過程，以及原住民從各自部落到都市發展的過程；復刻阿美族傳統家屋，搭配主題書展與阿美族文物，認識原民傳統生活與深厚的文化脈絡。

此外，活動還有講座與經驗交流座談會、阿美族手工藝體驗、原民繪本故事活動等，讓生活在都市的原住民孩子，不會和部落文化脫節，也讓大眾對原民文化多一層了解。

市圖館長王錦華表示，都市和原鄉有著截然不同的生活樣態，在都市成長的原住民孩子，對自己的族群文化經常是一知半解，為了讓都市的原住民孩子不與部落生活脫節，汐止大同分館特別設置原住民文化學習教室與原住民圖書專區，除了讓在都市成長的原住民新生代能透過與族群的連結，認同與維繫原住民文化，也讓社會大眾可以親近原民文化，增進不同文化之間的對話。