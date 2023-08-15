一名女子表示，某天他們全家人回鄉下，返家路上她和弟弟妹妹提議打電話回家，看會不會有人接通，沒想到她一連打了兩通，都聽到一名陌生女子「喂」，他們嚇得掛上電話，到家後確認沒有遭外人入侵，又再查看市內電話來電顯示，來電時間和她撥回家的時間吻合，讓她嚇得毛骨悚然，「是誰接的電話？從此我們不敢再玩這個遊戲。」

原PO近日於臉書社團《靈異公社》指出，她讀高中時，某個周日早上父親載他們全家5人回鄉下，當天下午再開車返家，途中她和弟妹開玩笑說，「我們全家人都在車上，現在打電話回家看看有沒有人接」，副駕駛座的母親聽完直呼怎麼可能。

原PO和弟弟妹妹用父親的手機撥電話回家，電話竟被接聽，一名女子「喂」了一聲，讓原PO嚇一跳立刻掛斷，母親一口咬定他們打錯電話，她再打一次又是同一個女子接通，在一旁的弟弟妹妹也嚇傻。

到家後，父親確認家中大門是鎖的，沒有遭任何人破壞、入侵，但他們檢查家中電話來電紀錄，有兩通父親號碼，來電時間和她撥回家的時間吻合，讓他們背脊發涼說，「那會是誰接的電話？從此我們不敢再玩這個遊戲。」