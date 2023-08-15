刷牙可清除口中的食物殘渣、維持口腔清潔，一名男子表示，家人不斷勸說牙刷買好一點，才會有漂亮又潔白的牙齒，他上網發文問電動牙刷值得買嗎？貼文吸引網友分享使用心得，指電動牙刷不僅提高刷牙效率，也能維持牙齒整潔，「牙醫師都誇獎我牙齒很健康，絕對值得，用過就回不去」。

原PO昨（14）日於PTT八卦版指出，家人都說牙刷選對了、牙膏買好一點，就可以有一口漂亮又潔白的牙齒，讓他有了想買電動牙刷的衝動，但價格落差甚大，好奇問「電動牙刷真的值得買嗎？」

貼文曝光，有不少過來人說電動牙刷優點，包括電動刷牙提高效率、牙齒更整潔，「電動牙刷用過回不去」、「電動牙刷真的比手刷乾淨」、「主要是效率比手刷還好」、「牙醫都會推薦你用電動牙刷，但有些人刷太大力反而造成琺瑯質傷害」、「值得！刷得超乾淨，前所未有的體驗」、「值得阿！我的牙醫認證我刷的很好 」、「超值得，早點買就對了」、「自從用電動牙刷，牙醫師都誇獎我牙齒很健康，絕對值得」。

另也有人提醒，電動牙刷除了搭配牙線使用，還要有正確的刷牙方式，「電動配牙線＋1，刷完舔牙超咕溜」、「電動牙刷配牙線，真的最能維持不蛀牙」、「正確的刷牙才是重點」、「我牙醫建議買出軟毛刷頭和有敏感模式，因電動牙刷缺點是容易刷太用力，傷牙齦」。