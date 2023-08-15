男女交往總有不想被對方發現的秘密，一名女子表示，男友生日將至，她計畫住飯店一晚替對方慶祝，卻又擔心素顏被看到，上網詢問北部是否有燈光昏暗的飯店？網友一致推薦她住北市大同區的君X飯店，紛紛留言說「這間飯店真的很暗，不用化妝來這裡裝剛剛好」。

原PO前天（13日）於臉書社團《好想住飯店好康.踩雷不藏私》指出，想到飯店住一晚，幫男友慶生，預算是4000元以內，但她擔憂素顏被對方看到，希望網友能推薦北部燈光較昏暗的飯店，以開車半小時可抵達、有風景的飯店為優先。

貼文吸引逾9千名網友關注，多數人一致推薦北市大同區某大飯店，「君X真的好暗，暗到都快掉到馬桶」、「君X真的暗，拍照臉都是黑」、「君X燈光暗到，早餐吃了什麼自己都不知道」、「君X真的很暗，我懷疑我快瞎了，怎麼快看不到的感覺」、「君X有奇特服務，若覺得暗可以請飯店幫忙加燈」、「 真的超暗，我那時候訂房到飯店後，整個傻眼」、「君X大廳燈光昏暗像鬼屋一樣，不用化妝來這裡裝剛剛好」。

留言中還釣出位於宜蘭礁溪的酒店業者留言說，「我們經常被投訴燈光太暗」，以此推薦原PO和男友一同入住，讓網友全笑翻天。