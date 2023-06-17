48歲知名女星蔡淑臻擁有亮眼外表跟不科學身材，代表作有《犀利人妻》、《女王的誕生》、《村裡來了個暴走女外科》等經典電視劇，人氣持續上升。她常透過社群平台跟粉絲互動，最近透露睡醒時喊：「寶貝」，卻是個超糗的錯誤，引起網友注意。

蔡淑臻昨(16)日在臉書PO出側躺在床上的照片，可見近距離拍攝之下，用棉被遮住嘴巴跟下巴，三分之二的美麗臉龐即使胭脂未施，皮膚看不出瑕疵，她表示那時一早醒來尚有睡意，居然自言自語：「妳不要再睡了，寶貝」，但下秒意識到不對勁，打趣說：「我剛剛叫自己寶貝？？」，

貼文一出，網友湧入留言區回應：「淑臻，剛睡醒的朦朧美，好美」、「這眼神，誰睡得著」、「現在才知道，明眸這麼好看」、「本來就是自己的寶貝喔」、「我每天早上也都告訴自己～以後要睡的時間多的是，不要再賴床了，該工作囉」、「我也可以幫忙叫，只是怕太肉麻妳不習慣」、「以為旁邊還有睡其他人。」

事實上，蔡淑臻2020年與李沛旭分手後，感情世界備受關注，而她的異性緣也相當好，近期出席活動時，她大方坦言有跟一名身高185公分的20多歲小鮮肉往來，但僅是友達以上，戀人未滿的狀態，直呼很享受單身生活，不太想配合另一個人，強調自己寧缺勿濫。