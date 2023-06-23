澎湖一名竊嫌昨天凌晨從正門上方氣窗爬入某海鮮火鍋店家，竊得3萬多元後離去。警方獲報後，根據店家及路口監視器，鎖定邱姓嫌犯，並在今天凌晨於馬公市民生路一間超商門前發現邱嫌形跡，隨即上前盤查並通知到案應訊。邱嫌見事跡敗露，因而坦承犯案，全案將依加重竊盜罪移送澎湖地檢署偵辦。

遭竊的是澎湖一家老字號海鮮火鍋店，前天凌晨4時許傳出竊案，在樓上熟睡的老闆一家還渾然不覺，直到老闆早上起床，準備出門採購時，才發現抽屜裡的3萬多元現金不翼而飛，抽屜有被動過的跡象，於是報警。

而店家也根據監視器畫面，發現有一名體型中等的男子疑似得手後，直接拉開廚房旁的門走了出去。遭竊的店家說，研判竊嫌是從側邊的上方氣窗爬入，而櫃臺兩個抽屜，一個上鎖一個沒鎖，竊嫌還把有鎖的撬開，兩個抽屜裡的錢全都清空，包括他老婆的包包放在櫃檯邊，裡面有幾千元現金也一併被拿走。

俞老闆表示，他開店20多年，第一次發生這種事，估計是認識的人幹的，否則怎麼會知道如何爬進來？知道他櫃檯的抽屜裡有錢？偷完錢還從容開門離去。

而警方接到報案後，轄區啟明派出所馬上通報分局派員到場採證，同時成立專案小組分頭調閱監視器及查訪，由所長許再吉指揮動員派出所警力逐一調閱店內及周遭路口近20支監視器，根據犯嫌特徵鎖定一名邱姓犯嫌（男，30歲），旋即在今日凌晨2時許，於轄內一間超商前發現該嫌疑人行跡，員警遂上前盤查並通知他到派出所應訊，竊嫌也坦承不諱，全案宣告偵破。