新北市1名31歲盧姓男子，他在28日深夜1時許，看見永和有1輛機車鑰匙插在置物箱忘了拔，竟然就直接騎著到處蹓躂，後來車主報案後，警方調閱監視器，發現賴男一路往土城、三峽方向騎，立即通報警網圍捕，後來賴男行經三峽三樹路與大學路口時，被警方發現當場就逮，訊後依竊盜罪嫌送辦。

據了解，機車車主賴姓男子（21歲），在案發當天將機車停在永和區永和路的路邊停車格，結果忘記將插在置物箱的車鑰匙拔走就離開，等到他想起時回到原處，發現車輛早已經不知去向，盧男立即前往派出所報案。

警方獲報後，開始調閱監視器，發現機車遭不明男子騎走，並往土城、三峽方向前進，將方立即通報線上警力在可能經過的路段攔截圍捕，最後警方在三峽的三樹路極大學路口攔到機車，並確認竊嫌身份為31歲盧姓男子，而盧男向警方辯稱只是因為看見機車鑰匙忘了拔走，所以一時心生歹念將車騎走，沒想到不到1小時就被逮，警方訊後也依竊盜罪嫌將他移送法辦。