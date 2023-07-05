高雄市大寮區光明路一段與鳳明街5日下午3點多發生一起死亡車禍，機車與小貨車於路口發生碰撞，機車騎士多處受傷，送醫後宣告不治，車禍詳細原因待進一步釐清。
警方初步調查，82歲廖姓男子騎乘機車由鳳明街西向東行駛，39歲的謝姓駕駛小貨車由光明路一段北向南行駛，雙方於路口發生碰撞，機車騎士多處受傷送醫搶救，但仍傷重不治，謝姓駕駛經酒測，酒測值為0，詳細肇事原因有待鑑定。
高雄市大寮區光明路一段與鳳明街5日下午3點多發生一起死亡車禍，機車與小貨車於路口發生碰撞，機車騎士多處受傷，送醫後宣告不治，車禍詳細原因待進一步釐清。
警方初步調查，82歲廖姓男子騎乘機車由鳳明街西向東行駛，39歲的謝姓駕駛小貨車由光明路一段北向南行駛，雙方於路口發生碰撞，機車騎士多處受傷送醫搶救，但仍傷重不治，謝姓駕駛經酒測，酒測值為0，詳細肇事原因有待鑑定。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。