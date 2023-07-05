高雄市大寮區光明路一段與鳳明街5日下午3點多發生一起死亡車禍，機車與小貨車於路口發生碰撞，機車騎士多處受傷，送醫後宣告不治，車禍詳細原因待進一步釐清。

警方初步調查，82歲廖姓男子騎乘機車由鳳明街西向東行駛，39歲的謝姓駕駛小貨車由光明路一段北向南行駛，雙方於路口發生碰撞，機車騎士多處受傷送醫搶救，但仍傷重不治，謝姓駕駛經酒測，酒測值為0，詳細肇事原因有待鑑定。