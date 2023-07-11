「胖鯊魚鯊西米」來了啦，在雪白高流音浪塔前，吃冰淇淋和西瓜的萌樣，實在很夏天。（擷取陳其邁臉書／柯宗緯高雄傳真）

「胖鯊魚鯊西米」來了啦，在雪白高流音浪塔前，吃冰淇淋和西瓜的萌樣，實在很夏天。（擷取陳其邁臉書／柯宗緯高雄傳真）

「胖鯊魚鯊西米」來了啦，在雪白高流音浪塔前，吃冰淇淋和西瓜的萌樣，實在很夏天。（擷取陳其邁臉書／柯宗緯高雄傳真）

高雄市長陳其邁今（11）日晚間在臉書宣告，這次集結3位台灣原創高人氣LINE貼圖，首先亮相的是「胖鯊魚鯊西米」，接續還有「蜜柑站長」和「貓貓蟲—咖波」將在愛河灣登場。（擷取陳其邁臉書／柯宗緯高雄傳真）

高雄去年因應台灣文博會，推出6隻「聊療漂漂河」超萌巨型充氣裝置，帶動一波觀光熱潮。高雄市長陳其邁今（11）日晚間在臉書宣告，這次集結3位台灣原創高人氣LINE貼圖，首先亮相的是「胖鯊魚鯊西米」，接續還有「蜜柑站長」和「貓貓蟲—咖波」將在愛河灣登場。

陳其邁今天傍晚前往高雄流行音樂中心前場勘，他表示，「胖鯊魚鯊西米」來了啦，在雪白高流音浪塔前，吃冰淇淋和西瓜的萌樣，實在很夏天。接下來還有「蜜柑站長」和「貓貓蟲—咖波」登場，「會在哪裡出沒？絕對讓你超級驚艷！」

陳其邁說，「胖鯊魚鯊西米」是在台灣人氣相當高的深海小動物，擁有讓人想戳一下的可愛小臉蛋，以及超迷你特色小虎牙，Q萌的形象深受大家喜愛，創下最快速紀錄「鯊」進LINE貼圖名人堂。

「今夏，你該來高雄一起感受海洋，感受這波超可愛的炫風了吧！」陳其邁PO文表示，這次主題「海洋派對‧高雄聯萌」，集結3位台灣原創高人氣line貼圖，從聊天室蹦到現實裡，陪著民眾一起在高雄海灣悠遊，發現城市不一樣的魅力。

「海洋派對‧高雄聯萌」從今天起陸續亮相，展示至9月17日，晚上亮燈時間為晚間6時30分至凌晨0時，14日起只要和裝置合照並打卡上傳任一社群媒體，於「高流音浪塔快閃店」出示打卡畫面，每一人就能獲得限定角色貼紙一份，數量有限送完為止。