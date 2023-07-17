早先有消息指出台積電高雄廠從28奈米改為先進製程，但沒有明確開發時間表，近日又有傳聞稱已敲定將生產2奈米產品。高雄市長陳其邁今（17日）早回應，一切以台積電說明為主，高雄市政府會全力配合。然而對此卻有不少PTT鄉民表示，「這是第幾回狼來了，不期不待」、「又來幫台GG發言這招，膩了」。

台積電總裁魏哲家在4月法說會時曾提到，將對高雄廠進行計畫調整，產線擬從原本的28奈米變更為先進製程。從先前披露的訊息顯示，台積高雄廠原本要建7奈米與28奈米2座廠，但前者先暫緩，後者也被爆出不做了，不少人質疑高雄利多政策跳票。魏哲家對此也解釋，最早外界對28奈米需求量很高，所以高雄一開始才計畫做28奈米，不過因市場變化快，在避免產能過多的情況下，進行調整。強調高雄廠還是會繼續蓋，但未來會改為先進製程。

據《ETtoday》新聞雲報導，有消息指出，為因應AI人工智慧產業蓬勃發展，台積電有可能將高雄廠改為更先進的2奈米製程投資案。陳其邁稍早回應，製程規劃改變，TSMC上次有對外說明，將轉向先進製程，但以台積電的說明為主，高雄市政府會尊重。而台積電方面，由於20日即將舉行法說會，目前處於緘默期，未對此事做出回應。

對於台積電高雄廠再傳出要改為2奈米製程，PTT八卦板鄉民表示，「台積沒發言，黨的消息人士幫你發言」、「等台積宣布再說吧！又想炒？」、「這叫作先喊先贏」、「電在那？水在那？」、「又來幫台GG發言這招，膩了」、「看股票沒漲，就知道八成還沒正式確定」、「炒房新聞」、「投資客套死了」、「炒地用？」、「 幫建設公司出貨用？」

PTT鄉民針對台積電可能將高雄廠改為2奈米製程一事展開熱烈討論。（圖翻攝自PTT八卦板）

不過也有網友抱持樂觀想法，「楠梓再漲一波」、「賺死啦」、「等星期四法說會打我臉啦！」