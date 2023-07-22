台積電董事長劉德音20日在線上法人說明會中表示，美國亞利桑那州廠4奈米量產時程將由原訂的2024年向後推遲一年；此外，台積電也調降今年營運目標，美元營收預估將下滑10%。對此，前立委郭正亮認為，台積電美國廠4奈米表現不佳，對後續的3奈米廠要更慎重考慮，而且派駐美國的員工只有簽約三年，對台積電未來在美發展也是極大挑戰。

中天節目《頭條開講》22日指出，台積電因缺乏熟練勞動力及成本激增，美國亞利桑那廠量產將延後到2025年。外媒報導，這對美國總統拜登不是一個好兆頭，標誌性立法（指晶片法）有遇到挫折的風險。

郭正亮直言，台積電去美國一切都不順，方方面面都不順，4月、6月下降比較嚴重，全年營收下降10%。自己也看到法說隔天美國一開盤，台積電ADR直接下跌5%。郭分析，營收下滑應是全球需求減少，「事實上美國4奈米廠還沒有開始營運，這會讓台積電考慮2026的3奈米廠還要不要推，如果4奈米就這樣，那3奈米還要推嗎？」

除此之外，郭正亮還提到，台積電員工到美國都是簽3年約，3年滿了搞不好就跳槽，因為台積電美國廠的薪水大概是台灣的2倍，但距離一個小時的英特爾（Intel）是台積電3倍。「台積電現在做4奈米，英特爾當前卻連5奈米都還做不出來， 一定會來挖腳的。」不過另一名來賓、國際戰略專家賴岳謙卻披露，為了防止跳槽，「台積電把薪水拆成兩半，一半是在美國發放，一半是在台灣這邊。」