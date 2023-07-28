「安莎通訊社」（ANSA）今日報導，梅洛尼（Giorgia Meloni）在上午赴美國國會，會見參議院各黨團領導人後，隨後將前往白宮與拜登（Joe Biden）進行雙邊會談。時間訂於美國當地時間下午3時（義大利晚上9時），在白宮接見義大利總理，以重申美國和義大利之牢固關係。

報導指出，白宮在一份聲明中寫道拜登與梅洛尼將討論他們的共同戰略利益，包括共同承諾繼續支持烏克蘭、關注北非事態發展以及因應中國威脅加強更密切的跨大西洋協調。此外，也將討論義國明年即將擔任七大工業國集團（G7）輪值主席國問題。

報導指出，雖然一帶一路並沒有明確納入議題，但義大利可能退出一帶一路將不可避免地成為梅洛尼與拜登會談的核心內容。美國向義大利警告說，與中國達成的協議是「危險的」，即使選擇權取決於義大利。

報導指出，梅洛尼首次以總理身分來到美國，前往華盛頓的目的是為獲得美國的支持，也是是為了她長久以來放在心上，最想達成的願望，即是外交政策。包括非洲、地中海地區的發展和遏制移民勢必成為她任內之中不可分割的使命。

報導指出，白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說，拜登和梅洛尼之間已經形成了「偉大的聯盟」，以至於美國總統迫不及待地想見到梅洛尼，拜登發現與梅洛尼合作非常好。

報導指出，正是義大利自始至終在烏克蘭問題上堅定不移的立場，才助長了這一盟友的「大信用」。儘管兩位領導人在某些議題上屬於對立（如LGBTQ+），但拜登、柯比還是站在梅洛尼那邊，試圖打斷那些向他們質疑梅洛尼「極右」政策的人，表示尊重義大利人的選擇。

報導續稱，梅洛尼將與拜登討論義大利明年擔任G7輪值主席國的議程，不可避免地，非洲將成為核心議題，正如上週在羅馬舉辦國際移民會議向非洲馬泰計劃（piano Mattei for Africa）邁出第一步一樣。梅洛尼將要求拜登支持針對移民出發國和過境國的新做法，此外，她也正在尋求美國的支持來解除國際貨幣基金組織對突尼西亞的貸款凍結。

報導總結，最微妙的問題仍然是與北京的關係。美國宣布會談將討論針對中國進行更密切的跨大西洋協調，但也不諱言達成協議是危險的。義大利外交部已確認將對此進行討論，畢竟中國仍是國際關係中重要的對話者，而且還體現在經濟交流上。續簽一帶一路與否一個非常複雜的決定，尤其是要避免任何報復。