惠譽信評機構表示，因預計未來3年美國的財政狀況將惡化，且政府整體債務負擔將越來越重，故將美國長期外幣債務評級 從「AAA」頂級債信評級降為「AA+」。富達國際表示，事實上，惠譽在今年5月24日已將美國「AAA」評級列入「負面觀察名單」，並警告可能將下調美國債信評級。

對於美債被降評的隱含，富達國際表示，調降信評雖然造成金融市場短期動盪，但惠譽降評並非出乎市場意外，僅是宣布降評時間點恰好適逢美國財政部即將宣布下一季之融資計畫，因此很難區分美債殖利率上揚，是因為惠譽降評，還是財政部之融資計畫。此外，投資人可能因為此事件凸顯美國財政赤字規模問題，也提醒投資人美國債務佔GDP比重正在惡化，讓投資人會更審慎看待美國債務佔GDP比重。

至於對美債未來影響為何？富達國際說，惠譽下調美國債信評等的決定並沒有改變富達國際長期對美債殖利率影響因素的看法。基本上，美國經濟和生產率增長的前景仍是影響美債未來的核心驅動力，鑒於美國中期增長趨勢較低、人口結構惡化、生產率下降及資本支出下降等因素，美債殖利率應會走低；唯一需要注意的是，調降信評可能略為提升美國的財政溢價，但不會影響美債殖利率整體下行趨勢。

富達國際進一步指出，市場上還有更多具有相對吸引力的投資級債，這些公司擁有穩健的企業基本面和非常強勁的資產負債表。整體而言，該事件不會對金融市場造成重大壓力，反而凸顯高評等優質債券的投資價值，比起美債，投資人能夠從相同信評或更高信評發行商，獲得更高的收益率。