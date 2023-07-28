布林肯26日成為首位造訪東加王國的美國國務卿，除為美國新大使館主持落成典禮外，亦針對中共「掠奪性投資」風險，向南太平洋各國提出警告，但東加首相索瓦蘭尼表示並不擔心對中關係。國際事務專家賴岳謙27日在《頭條開講》節目強調，美國出訪到處說中國壞話，但中國大陸改善了這些國家的經濟、建設，美國卻什麼幫忙都不給。布林肯到南非也被南非外長直接打臉，美國國務卿過去很少這樣一天到晚被修理。

布林肯26日訪東加曾表示，近來中共擴大對太平洋島國援助，但「通常都有附帶條件」，且「出現愈來愈多有問題的行為」；他也暗指中共進行「掠奪性經濟活動」，以及實際上可能破壞良好治理並助長貪腐的投資方式，呼籲太平洋島國注意。

東加積欠中國大陸約1億3千萬美元，約佔其國內生產毛額（GDP）近3分之1，不過索瓦蘭尼說，他並不擔心東加王國與中國的關係，而且東加今年已經開始償還這些債務。他表示，布林肯這次到訪，證明夥伴關係愈加壯大，他歡迎兩國「同樣對民主、法治和他人的權利與自由的尊重」。

賴岳謙表示，他說我們的辦公處所、我們的交通運輸、我們的商業活動，都跟中國大陸有關，而且我們已經開始還債了！那就代表我的經濟已經比以前更好了。我以前是窮到不行，我現在經濟改善了。你今天來告訴我這些，可是你什麼幫忙都不給我？「這位首相真的很有意思！」

賴岳謙強調，美國以前真的很少碰到這種情況，可是美國的外交部長現在到哪一個國家，都被哪個國家打臉。他到南非，就被南非的外長直接打臉了。然後他現在到哪個國家去講中國壞話的時候，那些國家就直接打臉布林肯。

「美國過去的國務卿，很少一天到晚被修理的！」賴岳謙直言，不過布林肯倒是韌性很夠，每到一個國家，就被那個國家的記者會公開打臉，但是他沒有什麼感覺，他很耐打。可是他到另外一個國家去，繼續在說壞話！