外媒之前報導，美國總統拜登（Joe Biden）說，越南領袖很希望能於9月在新德里（New Delhi）舉辦的20國集團（G20）峰會上與他見面，討論升級越美關係。

越南外交部今天舉行例行記者會，發言人范秋姮（Pham Thu Hang）表示，越美全面夥伴關係最近在雙邊關係與多邊機制各領域上都深入、有效且務實地發展。

范秋姮指出，兩國高層官員一致同意朝著穩定、務實、長期的方向進一步深化兩國合作關係，當條件合適時，雙邊關係邁向新台階，為區域與世界的和平穩定、合作發展作出貢獻。

路透社報導，拜登7月底在緬因州（Maine）一場競選活動上表示，他收到越南領袖來電，「對方超想在我去參加G20的時候跟我見面，以將美國升級為跟俄羅斯還有中國一樣重要的夥伴」。

越南與中國目前是全面戰略合作夥伴關係，層級高於越美之間的全面夥伴關係。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）4月中旬訪問越南時表示，希望越美關係能升級，並在「未來數週或數月」實現；布林肯當時還代表拜登邀請越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）訪問美國。