2023年已進入第3季，越南失業問題仍然嚴重，仍有飯碗的勞工，日子也好不到哪兒去。越媒報導，最近一項調查顯示，今年第2季越南境內勞工平均月收入790萬元越南盾（約新台幣10525元），開銷卻多達1170萬越南盾（約台幣15600元），許多人被迫借貸支應生活基本開銷。

越南網媒「越南快訊」（VnExpress）9日報導，越南「勞工暨公會研究所」（Institute of Workers and Trade Union，IWTU）調查河內、胡志明市、平陽（Binh Duong）、海防（Hai Phong）、富壽（Phu Tho）、安江（An Giang）等6大省市近3000名勞工今年第2季收支數字。受到物價上漲因素影響，越南民眾平均每月生活支出數字比去年同期增加19%，達到1170萬元越南盾，其中7成用於吃食。

參與調查勞工逾75%反映收入不足以支應日常開銷；逾17%必須經常借錢、終日活在擔心債主上門的恐懼之中；逾50%受訪者表示低收入影響結婚意願，近4分之3受訪者因為收入太少不敢生小孩。受訪者支中將近50%從未想過要求加薪，IWTU副院長范秋蘭（Pham Thu Lan，譯音）指出，這一點顯示越南勞工在薪資協商層面處於被動。

越南織品暨製衣業公會副主席阮當陽（Nguyen Thai Duong，譯音）表示，物價與生活成本必須納入薪資調升談判的考量。越南國家薪資委員會（National Wage Council）9日針對明年基本薪資調整首度召開會議，今年預計開會2到3次。

越南基本薪資每年調整，去年月薪調升5.88%，達到468萬元越南盾（約台幣6240元）。越南勞動總聯合會（Vietnam General Confederation of Labour）說，今年上半年6個月期間，超過50萬名勞工失業或工時縮減，絕大多數在胡志明市、隆安省（Long An）、西寧省（Tay Ninh）等南部地區省市，這50多萬人之中有75%任職於外資直接投資的公司行號。