越南6月底修改出入境法，可望新增若干國家與地區適用申請電子簽，並於8月15日起生效。不過截至今天，越方仍未公布相關名冊與規定，台灣是否入列仍未知，而旅遊業者抱怨不斷。

越南國會6月24日通過修改和補充「外國人在越南入境、出境、過境和居留法」等法律條款，並自8月15日起施行。對台灣來說，這次修法最重要的就是越方是否會將台灣列入適用申請電子簽的名單中。

然而，直到今天越南公務機關下班之前，都未見官方祭出公告，網路上民眾討論訊息混亂，各種謠言與說法滿天飛，業者對此頻頻搖頭。一名業者調侃：「越南唯一能確定的事情，就是沒有什麼事情能確定。」

越南2022年3月15日宣布開放國際旅遊，台灣因為不在適用申請電子簽的名單中，旅客須委託旅行社辦理入境許可才能申請簽證，但入境許可的辦理費用任由市場哄抬，有民眾曾為此付了200多美元。

越南為了振興旅遊，從去年底開始研擬修改法規，以便利國際旅客入境旅遊，終於在今年6月24日通過修法，可望新增若干國家與地區適用申請電子簽，並將電子簽的有效期將30天延長至90天，且可多次進出等。

「被糊弄很多次了，習慣了！」一名業者抱怨，今天到下班之前都沒看到相關通知，也查不到任何官方發布的公文，到底新的簽證規定是什麼，台灣有沒有在電子簽名單中，我們統統都不知道。」

這名業者表示，越南去年3月15日開放國際旅遊，但簽證規定與辦理作業卻都比COVID-19疫情前複雜與嚴格。有同業砸了數十億越南盾整修辦公室、增加人手，準備迎接台灣來的客人，卻沒收到既有成效。

另一名業者嘆氣說，越南口頭上說要拚觀光，但執行面往往力有未逮，雖然修法的方向是放寬國際旅客入境規定，官媒也不停宣傳造勢，但沒有看到官方發布的公文都不算數，只能明天再問看看。

越南官方統計顯示，今年前7個月共有660萬國際旅客人次到訪越南，達成全年800萬旅客人次目標的83%。即使目標達成率看似不錯，但仍遠遠不及疫情前2019年全年的1800萬人次。