陳姓越南移工去年因故爭執，持刀殺死同為越南籍移工的妻子，桃園地方法院一審依殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境，他提上訴後，台灣高等法院認為他不具有殺人之直接故意，改判15年，並應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。可上訴。

陳姓男子與被害人為越南籍移工夫妻，去年5月29日晚間9時30分許因故爭執，他一時情緒失控，明知刀刃長約20公分之生魚片刀為鋒銳兇器，持生魚片刀刺傷被害人頭、臉及背部，使被害人因銳器傷導致大量出血死亡，陳驚覺鑄下大錯，遂持該生魚片刀刺入己身腹部，昏迷仰躺在被害人身旁後獲救。

桃園地方法院一審將陳男依殺人罪，處無期徒刑，褫奪公權終身，他不服提上訴，高院二審認定陳男不是直接故意殺人，且考量他育有4名子女(分別為6至21歲)，及他的犯後態度等，改判刑15年，刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。