一群移工將台中火車站2樓大平台處當成運動場，拉扯追逐，一旁民眾驚叫聲四起，趕緊報警。（摘自《社會事新聞影音》）

台中火車站區內竟發生持刀攻擊案，有人將案發過程影片PO上網，一群移工追逐打架，其中2名移工疑持刀追跑，讓往來旅客尖叫、嚇到紛紛躲避，警方解釋，「朋友間口角拉扯」，但人質疑，連刀子都亮出來？警方應積極查明，其衍生社會治安問題，讓民眾擔憂，「連假日旅遊去搭火車都驚心膽跳」。

移工疑持刀追逐畫面被上傳《社會事新聞影音》，一群移工先是口角糾紛，接著有人躲避有人追逐更有兩名男子疑似持刀追人，一旁民眾尖叫聲四起，警方調查，當天假日，一群印尼籍移工群聚在台中火車站2樓大平台處因細故發生爭吵。

這件事情曝光引起地方震撼，讓民眾議論紛紛，指稱若搭個火車，都會遇到這樣的電影情節真實上演，一群人在街頭打鬥追跑鬥毆情形，若傷及無辜路人，那該怎麼辦？

警方表示，移工間口角糾紛引起，警方到場時未發現有糾紛情事，後續與相關單位聯繫，有4名印尼籍移工受傷於中國醫診治中，傷勢輕微無生命危險。

警方指出，涉案4名移工因為朋友間口角拉扯，均暫不提出傷害告訴，多人群聚滋事影響社會安寧，警方將持續深入追查依法究辦。

有民眾認為，警方應有更積極的作為，重點鎖定鬥毆、毒品及槍彈刀械等案件，加強查緝掃蕩，以肅清潛藏危安因素，不要讓易滋事的移工衍生社會犯罪等治安問題。