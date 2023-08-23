男子落入愛情陷阱，差點遭詐騙上當。(警方提供)

潮州警分局一日連續處理2件詐騙案件，一件為假愛情詐騙，民眾在網路上認識對象後，被愛沖昏頭，以各種名義要求匯款新臺幣60萬元；另一件為LINE網路投資詐騙，以高獲利報酬吸引民眾投資，以放長線釣大魚方式，吸引民眾將新臺幣132萬元大筆金額匯入帳戶，所幸都被行員勸說阻詐成功。

愛情、投資同日上門 潮州警一天破獲兩詐騙

潮州警方巡邏時接獲郵局通報，42歲王男表示，日前透過通訊軟體認識一名自稱在香港當老師的年輕網友，雙方聊天一陣子，與女子互相產生情愫，女子表示願意支付薪資及生活費給王男，但須對方先提供戶頭帳號密碼及綁定約定帳戶，由王男先匯款60萬元，讓他信以為真，臨櫃匯款時經警方細心解說，才成功攔阻辛勞的積蓄。

同一天有一名74歲魏姓婦人先前於LINE軟體收到股票公司訊息，稱穩賺不賠等言語，慫恿魏婦提領132萬現金面交，行員感覺有異，立即報警協助，經警方分析案例勸說後，遂即打消提款投資念頭，並感謝行員及警方熱心之舉。

潮州分局長林明波提醒民眾，詐騙集團會利用網路上的交友平臺或社群媒體，假扮成外國人、有錢人、軍官、俊男美女等身分，與受害者建立感情，然後以各種理由要求匯款務必小心網路上的陌生人，不要輕信他們的甜言蜜語，也不要隨意提供個人資料或匯款給他們。