8月17日，柬埔寨王國商務部與天逸金融服務集團（以下簡稱“天逸集團”）電子簽章專案簽約儀式成功舉行，天逸集團將為柬埔寨王國商務部提供全方位的數位化科技服務與支持。

簽約儀式上，柬埔寨王國商務部國務秘書H.E.Pao Hengdara指出，柬埔寨王國商務部對天逸集團的科技能力高度認可，希望通過電子簽章專案與天逸集團密切合作，推動電子簽章技術在柬埔寨的廣泛應用，為柬埔寨政府部門和企業提供更為高效便捷的數位化服務，推動柬埔寨的經貿發展。

天逸集團科技總部總經理徐小華在致辭中表示，作為全球知名的金融科技服務集團，天逸集團在電子簽章領域擁有豐富的經驗。天逸集團運用電子簽章、區塊鏈、人工智慧等技術已為有關政府部門、核心企業打造多個平臺專案，並連續兩年獨攬全球知名媒體《亞洲銀行家》大獎，這充分表明天逸集團在金融科技領域的技術能力和實力。未來，天逸集團將與柬埔寨王國商務部深度合作，為柬埔寨王國商務部打造一流的電子簽章系統和平臺，賦能柬埔寨數字經濟戰略。

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會上，柬埔寨王國商務部行政和金融總局長H.E.Lay Soksaokunthea和天逸集團科技總部總經理徐小華共同代表雙方機構進行線上簽約，這標誌著雙方電子簽章專案合作正式啟航。

雙方共同商定成立專項工作組，負責該專案的對接與後續工作，共同努力早日實現電子簽章技術在柬埔寨的廣泛應用。天逸集團將不辱使命，憑藉自身強大的科技能力，為柬埔寨王國商務部提供高效服務。

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