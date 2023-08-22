在柬埔寨坐牢的陳姓台籍囚犯日前以牙痛為名外出就醫，卻在診間遭5名蒙面歹徒劫走。柬埔寨警方今晚表示，已在柬埔寨首都金邊市逮捕陳姓囚犯。

柬埔寨華文媒體「柬中時報」報導，柬埔寨警方今晚表示，45歲的陳姓台籍囚犯今天下午已經落網，警方明天將召開記者會，進一步公布案件詳情。

這起劫囚事件17日上午發生在柬埔寨暹粒市（Siem Reap），5名蒙面歹徒闖入一家牙科醫院劫走因販毒遭判52年重刑的台籍陳姓囚犯。陳姓囚犯2009年2月11日遭柬國警方逮捕，迄今已被關14年多。