警方在詐騙水房逮捕賴姓嫌犯。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

詐騙集團將贓款藏在房間衣櫃。（警方提供／曹婷婷台南傳真）

一名婦人誤信投資普洱茶能有豐厚獲利遭詐騙500多萬，台南市警三分局1周前循線逮捕車手，進一步查出該詐騙集團將台北市松山區某住辦大樓當詐騙水房，日前逮捕賴姓嫌犯並搜出5088萬元，成堆千元大鈔堆疊猶如錢磚，讓警方咋舌「從來沒看過這麼多現金！」

警方指出，該詐欺集團以假投資茶葉生意或誆稱投資已獲利，須先繳納保證金等話術詐騙，台南市警三分局受理一名婦人遭詐騙，1周前查獲詐欺車手，建請檢察官向法院聲押獲准，警方持續鍥而不捨溯源，追查出這處詐騙水房。

台南市警三分局偵查隊日前協同保安警察大隊、台北市松山警分局在台北市一處大樓當場逮捕43歲賴姓嫌犯，並在房內衣櫃查獲近百捆千元大鈔，全案清點後計查扣現金5088萬多元、點鈔機3台、帳冊2本及手機2支等，全案依詐欺、洗錢防制法等罪嫌擴大偵辦。

據了解，賴嫌聲稱「這不是詐騙水房」，供詞避重就輕，警方目前正在清查詐騙水房的贓款涉及多少詐騙案受害人，賴嫌經移送後，檢方已向法官聲請羈押中。