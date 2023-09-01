台鐵太魯閣號事故車廂昨日發現疑似頭蓋骨，今（1）日早上鐵路警察局在現場再次蒐證，竟又清出疑似4塊頭骨。交通部長王國材表示，罹難者遺骸沒有清理乾淨是很嚴肅的事，對罹難者很不敬，「這是很大的疏失。」

據了解，今日上午8點鐵路警察局在富岡紀念園區簡單祭拜後，9點30分再次搜索太魯閣號事故車廂，令昨天找到的疑似頭蓋骨也送交鑑識單位做DNA檢測，釐清身分。不過，鐵路警察複勘後，竟又在第8節車廂前幾排座位區找到4塊疑似頭蓋骨碎片，比較多的則是罹難者的遺物，電子產品、手機、皮包等，還有發現比較大型的乘客電動代步車。

人在台北參加「借鏡JR西日本，推動安全改革」專題研討會的王國材回應媒體表示，2022年3月檢警蒐證及運安會調查完畢後，把車廂還給台鐵，台鐵的差錯是認為必須要原狀保護，所以沒有再去檢視車廂，沒想到裡面除了有很多罹難者使用物品之外還有牙齒等遺骸，「這是很大的疏失，」中間有流程上的疏忽，從救護、檢警、運安會到台鐵，流程中的疏忽會趕快通盤檢討。

王國材說，他自己好幾次去現場，事故車廂內是很亂的，雖說台鐵的觀念是保留原物就不要再動，但是罹難者遺骸沒有清理乾淨是很嚴肅的事，對罹難者是很不敬的。原來花蓮地檢署檢察官現在已經調到北部，今天也是他去看，希望趕快亡羊補牢，從上到下過程中一定有疏忽掉，給罹難者和其家屬一個清楚的交代。