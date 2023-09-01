台鐵太魯閣號事故車廂昨日竟又發現疑似頭蓋骨，引發熱議！交通部長王國材表示，今（1）日早上9點半鐵路警察局將在現場再一次蒐證，蒐證結果會回報花蓮地檢署；至於明年元旦台鐵公司化的進程及董總人事，不會受到影響。

2021年4月台鐵發生太魯閣號事故導致49死，至今超過2年；不料昨日日本專家赴桃園富岡基地了解善後情況時，事故車廂竟發現疑似頭蓋骨。諷刺的是，這一批日本專家正是要來參加今日上午的「借鏡JR西日本，推動安全改革」專題研討會。

太魯閣的眼淚發言人王薇君昨日在事故車廂發現疑似頭蓋骨。（王薇君提供）

王國材今日在研討會前接受媒體聯訪，被問到事情發生這麼久才發現疑似頭蓋骨，是否表示當初蒐證不夠仔細？他重申太魯閣事故發生後，第一時間是搜救，接下來是檢警介入蒐證和調查，以及運安會的後續調查。 2022年3月完成調查後，車廂還給台鐵，台鐵當時的想法是原車保留，現場不管是遺物或是殘骸，都保留原狀，放在現在富岡紀念園區。昨天發現疑似頭蓋骨之後，決定今天早上8點富岡基地會簡單祭拜後，9點半鐵路警察局現場再一次蒐證，蒐證結果會回報花蓮地檢署，也就是當時檢察官。

王國材說，非常遺憾，部分殘骸讓罹難者無法入土為安，現在趕快來彌補，後面認定身分的部分，包括DNA、跟家屬討論怎樣確定身分，台鐵會全力協助，讓他們早點回到家人身邊。

至於如何改善，避免後續類似情況繼續發生？王國材說，相信前端的檢警部分也會做一些檢討；另外交給台鐵之後，台鐵雖然決定原狀保留，但對於原車的狀況，包括衣物、車輛殘骸等也應該簡單的分類，這部分會檢討，一定要特別嚴肅看待。他也坦言昨天竟在日本貴賓參訪時發現類似殘骸，「那裡（富岡基地）我也去了很多遍，當時也沒發現這樣的狀況；」現在就是把問題找出來，然後改善。

明年台鐵公司化的進程，會不會有變動？王國材說，雖然一連串過程中有某個部分出現瑕疵，但是台鐵董座必須帶領台鐵公司化，跟台鐵員工的相處，必須是員工可以信任的主管，這比較重要，不會因為這樣而影響台鐵公司化進程，還是期待未來台鐵公司董總趁這個機會改善台鐵安全改革、組織運作，帶領台鐵公司邁向下一個一百年。

王國材之前表示首任台鐵公司董總人選已經送交行政院，但並未宣布名單。被外界視為幾乎是口袋人選、且被台鐵企業工會公開支持的台鐵局長杜微表示，該案台鐵一定會全力檢討，邀請相關單位徵詢，希望以後類似不要再發生。今天早上9點半鐵路警察局會在現場再進一次搜索，台鐵會全力配合，蒐證情況也會跟社會各界報告。昨天也在現場的杜微表示，昨天心情非常沉重，在現場也立即因應，通知檢調，希望能夠彌補，再一次仔細檢查事故車廂。