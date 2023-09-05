警方於吳男後車箱找到1只行李箱，裡面放3把槍。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

除有M16突擊步槍外，還有2把俗稱「小衝鋒槍」的土耳其自動手槍ZORAKI 925。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄1名吳姓男子涉嫌當槍隻「小蜜蜂」，負責將槍枝送給販毒集團，日前警方在鳳山區拘捕他到案，並在後車廂內查獲可疑行李箱，不僅有罕見的M16突擊步槍，還有俗稱「小衝鋒槍」的土耳其自動手槍，以及超過200枚各式子彈，後車箱有如小型軍火庫。

保安警察第三總隊第二大隊於今年3月查獲一起小型販毒集團，擴大追查，掌握53歲的吳姓男子涉嫌負責載送槍枝予販毒集團，當起槍隻小蜜蜂，與刑事警察局南部打擊犯罪中心、高雄市刑事警察大隊偵3隊、鳳山分局共組專案小組，並報請檢察官指揮偵辦。

經專案小組持續派員跟監蒐證，於7月8日凌晨發現吳嫌所駕駛自小客車內竟放置一只可疑的「行李箱」，研判為涉案的槍毒證物，便展開緝捕行動，由專案小組持槍喝令他下車受檢，並於小客車後車廂所載的行李箱內緝獲有殺傷力的長槍1支（M16型）、短槍2支（ZORAKI 925型）、長槍子彈96枚、短槍子彈97枚、霰彈20枚等管制物品。

警方清查，這次查扣槍械有罕見的M16突擊步槍外，甚至有2把俗稱「小衝鋒槍」的土耳其自動手槍ZORAKI 925，可以連續擊發，搭配4組長型彈匣，具強大殺傷力，吳男對於槍枝來源全推給已離世親友，全案除將他依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送偵辦，檢方向法院聲請羈押獲准，警方也針對槍枝彈藥來源與意圖深入追查中。

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