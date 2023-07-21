台中市警察局執行「全國同步掃黑暨打詐行動專案」，查獲治平目標6件46人、詐欺集團20件89人，查扣9槍枝、264顆子彈及一批各式毒品。（陳淑芬攝）

台中市警察局執行「全國同步掃黑暨打詐行動專案」，查獲治平目標6件46人、詐欺集團20件89人，查扣9槍枝、264顆子彈及一批各式毒品。（陳淑芬攝）

台中市警察局執行「全國同步掃黑暨打詐行動專案」，查獲治平目標6件46人、詐欺集團20件89人，查扣9槍枝、264顆子彈及一批各式毒品。（陳淑芬攝）

全國同步掃黑暨打詐 台中警查獲9槍枝264顆子顆

台中市警察局7月13日至20日期間執行「全國同步掃黑暨打詐行動專案」。台中市刑大今天表示，查獲治平目標6件46人、詐欺集團20件89人，並查扣槍枝9枝、子彈264顆；毒品包括海洛因近1公斤、安非他命4公斤多等，不法所得總價值逾1億5千萬餘元。

台中市刑大表示，113年總統、副總統及立法委員選舉即將展開，台中市警局為維護選舉治安、打擊黑幫暴力執行「全國同步掃黑暨打詐行動專案」，要求所屬全面檢肅黑道幫派及詐欺集團等嚴重影響治安案件，淨化治安。

其中，清水警分局查獲周姓男子擁槍販毒案，向上溯源查緝毒品獲得情資，43歲周男在彰化一帶販毒，並擁槍自重，清水分局與第一、第三分局及彰化警方成立專案小組，報請彰化檢方偵辦，長期跟監，18日兵分多路到彰化、秀水及員林同步搜索，拘提周及藥腳等7人。

警方並查扣槍彈有非制式手槍4枝、非制式散彈長槍1枝及子彈220顆；毒品有海洛因965公克、安非他命4公斤56公克、大麻765公克等，依槍砲及毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

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