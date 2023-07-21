海巡署宜蘭查緝隊獲報某漁船走私毒品，聲稱徵得船長同意，在船底「鑽洞緝毒」，卻一無所獲，船東憤而向媒體投訴，反控海巡「亂鑽洞」，導致漁船漏水，損失慘重；海委會主委管碧玲今天表示，鑽洞緝私是找密艙SOP，但會檢討增補科技設備。

負責督導海巡署的海洋委員會主委管碧玲了解案情始末後，今天凌晨4點親自在臉書粉專撰文強調，「我不忍，想替海巡說明一下！」

管碧玲表示，昨日媒體廣泛報導，標題都是「亂鑽洞」，「亂」字，實在沈重！「現在是半夜4：00，我不忍，想替海巡說明一下！我想請大家了解，由於船舶走私經常就是靠密艙！所以，查緝時要尋找密艙，是海巡搜索SOP的一部分！」

管碧玲說，這次勤務的背景是：獲得情資，來自可靠來源；檢舉違禁的標的是毒品；由於標的是毒品十分重大，海巡查緝隊判斷要不要鑽洞？決定也很重大。誰能決定？如何決定？

我認為，當依循嚴謹的SOP後，這是必須留給現場研判的領域！

管碧玲表示，「我已聽取這次執法過程的報告，海巡同仁有和檢察官維持聯絡，遵守檢察官指揮辦案的SOP！檢察官知道要鑽洞搜索，叮嚀要注意比例原則！他們不是亂鑽洞、他們不是亂搞的！他們經常是成功的，今年1月某日，海巡查獲私菸400餘箱，就是鑽洞查緝成功的案例」。

她說，3月某日，以工具破壞密艙口，也成功破獲私菸走私235箱（近12萬包）；日前金門查獲香菇800公斤，密艙就是在甲板下面！那天如果船長堅持不開啟密艙，海巡從甲板鑽洞，也會是成功的案例！雖然昨天這次鑽洞，沒有查到毒品，但是，如果因此苛責他們，致執法時擔心誤判而猶豫不決，是否意味更多走私的漏洞？

管碧玲說，「我會要求檢視SOP有沒有要更細膩之處？我也會要求檢討是否增補科技設備、偵搜犬，來提高搜索的精準度？這些，我們都會精進！尤其是後者，科技輔勤，是海巡署非常需要提升的一環！我深知船東的心情，海巡也會負該負的責任。我們會精進執法的作為，但是，現階段而言：鑽洞緝私，有時成功有時失敗的部分，我們期待獲得大家的理解！」

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