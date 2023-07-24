從事業務工作的林姓男子在大同區租套房，去年8月31日在另外2間女性房客的房門上「鑽孔」，將眼睛接近如原子筆芯大小的小孔，窺視女房客在屋內的一舉一動，士林地院審結，依無故利用工具窺視他人非公開活動2罪，判處有期徒刑2月、拘役50日，均得易科罰金，緩刑2年，並賠償被害人7萬、繳公庫2萬。

林男持不明工具在同一樓層的B、E兩間套房門板上鑽孔，直徑為0.1公分，窺視房內女房客的行動，不料女房客發現門上有4個孔洞，通知房東處理。經警方勘驗，門鎖並未被破壞，另一名女房客也發現異狀，採集孔洞上的DNA比對，確定就是林男所為。

但林男起初辯稱是綁鞋帶不小心碰觸，直至法院調解才坦承犯行，並同意賠償7萬元，但其中1名女房客堅持不願和解，建請法院從重量刑，讓林男吸取教訓，避免其他人受害。

判決指出，偷窺他人隱私無需法律明文禁止，是「先知而不待後教」的基本道德，林男窺視女子非公開活動，足以令人留下難以抹滅的陰影，分別賠償2萬、5萬，並向公庫支付2萬元，緩刑2年。