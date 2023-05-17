劉姓男子前年深夜在社群媒體上張貼私密性愛照，但女生露出身體、沒有頭像，這被女友發現後怒告劉男，並向法官稱「我自己的身體我認得」，但法官認為，劉男PO照的時間點還沒跟女友進行性行為，無法證明劉男有偷拍，因此依妨害風化罪判劉男有期徒刑8月。

判決書指出，劉姓男子於2021年8月30日凌晨1點多，在社群媒體「Twitter」上傳性愛照片，並留言寫下「早上來一炮、射滿滿給熟女姊姊」，供不特定網友瀏灠；當天上午女友到劉男住處，經一場翻雲覆雨後，女友驚見劉男張貼的性愛照，雖然沒有露臉，但女友堅信照片中的女主角就是她自己。

2人為此鬧翻，到警局報案，劉男被檢方依妨害風化及妨害秘密罪起訴；高雄地院審理時，劉男坦承有張貼性愛照片，但強調照片中的女主角不是女友，而其他女性，且有經過同意，並非偷拍。

但女友指稱，當天與男友一起，且於6至8點間，2人發生性行為，加上照片中的床單花色是她買的，且自己的身體自己清楚，雖無露臉，強調「我自己的身體我看得出來」，確認照片就是她本人，加上2人於LINE的對話，對方也有對此道歉。

法官勘驗劉男上傳照片的時間是在凌晨1點多，但女友說自己當天早上才到劉男住處發生性行為，時間點對不上，加上照片中女主角未露臉，且身體並無明顯特徵，無法證明影中人就是女友，因此僅依以網際網路供人觀覽猥褻影像罪判劉男徒刑8月，至於妨害秘密部分無罪，可上訴。