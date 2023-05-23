鋒面通過東北風增強，北台灣昨晚雷雨炸整夜，雨像是用倒的，桃園蘆竹、新竹湖口更傳出淹水災情，天氣粉專「台灣颱風論壇」，表示，目前雷雨帶繼續往南推進，未來一小時「屏東」大雨持續，氣象達人彭啟明也表示，這波鋒面很給力，台南、高雄都有顯著雨勢。

氣象局早上6點半發布17縣市豪大雨特報，苗栗、屏東豪雨，北北基桃、新竹縣市、中彰投雲、嘉義縣市、台南、高雄、台東大雨特報，「台灣颱風論壇｜天氣特急」早上6時許在臉書指出，雷雨帶繼續往南推，未來一小時「屏東」大雨持續，尤其屏東山區已有顯著雨勢，北部則剩下苗栗仍有雨勢，台中至北高雄的雨已逐漸緩和。

同時，彭啟明今早在臉書分析，這波鋒面算是很給力，台南、高雄都有顯著雨勢，對紓解旱象有正向助益。鋒面通過後，今天北部轉涼不少，白天高溫降至22-25度，建議穿長袖，且仍有殘存水氣，要帶雨具。

彭啟明指出，明天至周六（24至27日）台灣天氣轉為夏季型態，午後山區可能有雷雨，高溫超過30度，周日起（28日）可能受瑪娃颱風外圍環流影響，目前瑪娃颱風正接近關島，有可能發展為強烈颱風，需留意接下來的颱風消息。