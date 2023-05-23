近期南部遇上大旱，高雄3月30日水情燈號由黃轉橙，實施減量供水，公立游泳池隨之關閉，達到節水目的。近日高雄有幾波降雨挹注，高雄市長陳其邁今日表示，高雄像吃了「大補丸」，但還未「呷霸」，若接下颱風帶來豐沛雨量，有望能解除燈號管制，高屏溪今早觀測川流量為21.6cms（立方公尺／秒），民生、工業、灌溉用水充足，游泳池還是以整體考量為重，期待能重開放。

今年南部大旱，高雄逾600天沒下雨，水情燈號也由減壓供水黃燈調整為減量供水橙燈，用水大戶節水10％、12座公立游泳池暫停開放，達到節水目標。所幸近期受到鋒面影響帶來雨勢，替高雄「解渴」。

陳其邁今日上午出席活動指出，像吃了「大補丸」一樣，雨量挹注澄清湖鳳山水庫之外，也挹注南化水庫，高雄吃的很補，但還不夠，再加油一點，能夠期待下一波更大的雨量、颱風雨勢之下，順利解除燈號所有管制。

至於何時能轉回黃燈，陳其邁指出，還要觀察雨勢，這幾波降雨，一方面停抽抗旱水井，二方面地下水位都有增加，所以到梅雨季節後，能持續降雨下到300至400公厘雨量，就可以解除限水措施，但近幾波降雨70、80公厘，少數地方、山區還不是那麼普遍，至於水情燈號，需由水利署開會來決定。

陳其邁指出，昨日下雨後，高屏溪今早觀測川流量為21.6cms（立方公尺／秒），應該下午時水量更多，這些水溢出高屏溪攔河堰，比攔河堰水位更高，所以到下游部分，相關的民生、工業、灌溉用水均充分足夠。

而民眾關心游泳池何時能重新開放？陳其邁回應，用水順序為民生、產業、農業用水，按照相關順序來處理，若水情可以的話，游泳池部分還需整體考量，自己也很期待能重新開放。