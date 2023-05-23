女星王思佳日前在《女人我最大》介紹收藏的愛馬仕包包，事後身陷假包風波，她為此把包包送驗，王思佳日前開直播公開驗包結果時，還一度哭到說不出話，沉澱數日後，王思佳昨（22日）和老公Joe一起上節目錄影，她身穿一襲白色鏤空長洋裝、臉瘦了一圈，Joe則穿灰色POLO衫，夫妻穿搭都走低調、素雅風。

王思佳因假包風波，接著連大學肄業、阻擾房仲看屋等也都成為話題，沉澱數日後，王思佳昨和老公Joe一起上節目《小明星大跟班》錄影，在Joe曬出的合照中，王思佳身穿一襲白色鏤空長洋裝，臉上掛著笑容的她，心情看起來平復不少，不過臉頰明顯消風，瘦了不少，而Joe則穿灰色POLO衫、白色長褲，夫妻緊摟彼此。

王思佳和老公一起上節目錄影。（圖／Joe Instagram）

王思佳日前才傳出，因種種風波，導致業配、代言全暫停，對此，經紀人則駁斥，表示一切照舊、會依排程更新，還提供王思佳臉書的業配截圖，呼籲外界不要以訛傳訛，至於節目通告，經紀人則說，只要有節目只要有發通告來，王思佳還是會去上，至於《女人我最大》通告，則要問電視台。