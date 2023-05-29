導演李小平（左起）率領演員黃嘉千、王月、宋少卿、樊光耀出席記者會。（寬宏提供）

李國修紀念作品《京戲啟示錄》創拓版29日舉行宣傳記者會，導演李小平與演員王月、樊光耀，及8月加演場新卡司宋少卿與黃嘉千均出席。戲中宋少卿跟黃嘉千扮演夫妻檔，戲外兩人也都爆出離婚風波，而宋少卿更有5度酒駕負面新聞纏身，提到這次王月的一通邀約演出電話，讓他在現場不禁哽咽。

宋少卿一開始說：「演員嘛，套句偉忠哥（王偉忠）說的話，喜劇演員的問題，要喜劇解決，但是要認真嚴肅，除了我自己關於我公共危險的事情不能再發生，其他的就只是已經發生的私事。」另宋少卿回憶在今年3、4月，接到北藝大學姊王月來電邀約演出，不顧輿論壓力的態度令他感動萬分，含淚說：「學姊叫我放心，什麼事情學姊扛，用作品說話。」

宋少卿現在已經把車賣了，有在花蓮做公益，當消防大使、觀光大使，苦笑承認這是一種「銷過」的概念，他現在通勤都搭大眾交通工具或走路，被虧每一步路都在改過自新，不過讓他小小慶幸的，是自己的二手車挺保值，賣了還賺20萬。

至於之前被媒體拍到的新女友，宋少卿大方表示會帶對方來看戲，但自己到了這個年齡，無所謂交往不交往，形容是「神交」的關係；而黃嘉千去年也與夏克立離婚，但她十分低調，被問到恢單後一個人的生活，要工作同時顧家庭是否很累？她回答：「就還是跟以前一樣，以前也都要排戲，沒什麼改變。」