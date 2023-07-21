海巡署宜蘭查緝隊依據線報籍檢察官指揮，查緝一起疑似漁船走私毒品，鑽孔查漁船密艙卻一無所獲，船東因此憤而向媒體投訴「海巡亂鑽洞」而引發輿論撻伐。海委會主委管碧玲特地在臉書發文為海巡人員打抱不平，除了再三澄清海巡同仁並非亂鑽洞，也同時表示「鑽洞緝私是找密艙SOP，但會檢討增補科技設備。」

海巡署雖已對外澄清「海巡亂鑽洞」，但爭議輿論仍繼續發酵。對此，負責督導海巡署的海洋委員會主委管碧玲今指稱，船舶走私，經常就是靠密艙，因此需要尋找密艙查緝，而這本來就屬於海巡搜索SOP部分的作業程序。

管碧玲強調，此次勤務背景第一要點為「獲得情資，來自可靠來源」；第二要點則基於「檢舉違禁的標的是毒品」。她表示，由於標的是毒品十分重大，事關海巡查緝隊判斷是否鑽洞，決定也很重要。

管碧玲認為，當海巡人員依循嚴謹的SOP後，這是必須留給現場研判的領域。她表示，自己已聽取這次執法過程的報告，也確認海巡同仁有和檢察官維持聯絡，遵守檢察官指揮辦案的SOP，而檢察官知道要鑽洞搜索，應該叮嚀注意比例原則。

管碧玲並舉海巡人員「鑽洞查緝」之成功案件，又如今1月查獲私菸400餘箱、3月以工具破壞密艙口，成功破獲私菸走私235箱（近12萬包）。她也說，日前金門查獲香菇八百餘公斤，密艙就是在甲板下面，並表示當天如果船長堅持不開啟密艙，海巡從甲板鑽洞，而這也會再次載入海巡成功查緝的案例。

針對海巡昨（20）日鑽洞查緝，並無搜獲毒品一事，管碧玲說「如果因此苛責他們，導致將來執法時擔心誤判而猶豫不決，是否也等同意味更多走私的漏洞？」

管碧玲向民眾承諾，她同時會要求海巡檢視SOP有沒有要更細膩之處？另，管碧玲強調科技輔勤是海巡署方才需要提升的一環，她會要求海巡檢討是否增補科技設備、偵搜犬，藉此提高搜索的精準度，此二要項，海巡署皆將盡力精進。

最後，管碧玲也稱能體會船東心情，而海巡也會擔起該負的責任，勢必精進執法作為；然而就現階段而言，鑽洞緝私有時成功有時失敗，期待獲得大眾理解。