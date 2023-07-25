杜蘇芮逼近 台東海濱公園現觀浪人潮 遊客：浪很小

中度颱風「杜蘇芮」暴風圈持續朝台灣東南方外海接近，受到外圍環流影響，台東沿海掀起3米長浪，台東縣政府災害應變中心上午發布水域及岸際禁制公告，但仍有不知情遊客在海濱公園觀浪，甚至嫌說「浪很小」，海巡署東部分署已派員加強巡邏查察，違者可處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

台東海濱公園今早雖晴空萬里，但海面上白浪掀天，波濤洶湧，一波波長浪猛撲向岸石，激起白色浪花，景象壯觀，吸引不少民眾、遊客趨前觀浪，就連坐在輪椅上的老奶奶也喜出望外，要求外籍看護推她往前看浪，還有遊客冒險走在海灘岸際拍照錄影，畫面險象環生。

杜蘇芮颱風逼近，受外圍環流影響，台東海濱公園沿海白浪掀天，一波波長浪猛撲向岸石，激起白色浪花，景象壯觀。（蕭嘉蕙攝）

台東縣政府災害應變中心發布水域及岸際禁(限)制公告，海巡署東部分署派員加強巡邏查察，違者可處5萬元以上25萬元以下罰鍰，目前尚無開立勸導單。（蕭嘉蕙攝）

「浪很小，只是一般海邊的浪」，台中施姓遊客訝異地說，颱風還沒來，也還沒發布陸上颱風警報，觀浪不危險。台南王姓遊客則說，難得看到浪花一朵朵的景象，所以帶著小孫子來拍照，距離遠一點就不危險。

今年第5號颱風「杜蘇芮」逼近，受颱風外圍環流影響，東部沿海地區有強陣風及長浪發生，台東縣政府災害應變中心發布水域及岸際禁(限)制公告，海巡署東部分署截至上午8點，已派26車70人針對東部海岸區域觀浪、遊憩民眾實施勸離及安全維護工作，尚無開立勸導單。

海巡署東部分署呼籲，目前受颱風外圍環流影響，岸際海域將有8至10級強陣風，民眾切勿前往岸際及港區或從事觀浪或其他水上活動，如民眾擅闖管制區域經勸導不配合者，將依災害防救法第30條蒐證函送主管機關裁處，並可處新台幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。