海洋公園纜車故障，車子卡在半空中，不能動。（民眾提供）

海洋公園纜車故障，車子卡在半空中，不能動。（民眾提供）

海洋公園纜車故障，車子卡在半空中，不能動。（民眾提供）

纜車卡在半空中，海洋公園立即檢測供電等系統。（海洋公園提供）

杜蘇芮帶來豪大雨，今天花蓮天氣稍微轉好，花蓮遠雄海洋公園開放，不少家長利用暑假帶孩子前往遊玩，但下午2時許，樂園內纜車卡在半空中，遊客在纜車內等候多時，有遊客拍下畫面，質疑供電系統出現異狀，不過海洋公園行銷總監鄧淳仁剛剛受訪說明，「不是電力故障，是安全偵測」，他強調海洋公園高空載具，在安全性數上設定很敏感，只要感應到異常，就會啟動安全措施，緊急暫停，包括風力、小朋友大力晃動都有可能，再次檢視後，下午3時恢復開放。

杜蘇芮為東部帶來強風豪雨，花蓮地區也在午後雨勢暫停，不少家長帶著放暑假的孩子，把握時間衝海洋公園，但疑似受到颱風的影響，樂園內的纜車突然「沒電」，纜車車廂暫停移動，不少遊客被卡在半空中。由於沒有電力，車廂內也相當悶熱，遊客就在「半空中」等待救援，搶修。

不少遊客得知後直呼好恐怖，颱風過後發生狀況讓人害怕，希望能落實防颱後機械保養，但也有不少遊客相信海洋公園安全措施，只是突發狀況，排除即可。

海洋公園行銷總監鄧淳仁說明「不是電力故障，是安全偵測」，公園內高空載具，在安全係數上設定比較敏感，只要在每個感應裝置感應到異常，就會啟動安全措施，緊急暫停，可能出現搖晃包括風力、小朋友大力晃動都有可能。

他說，下午２時許發現異常緊急暫停，工作人員4分鐘低達現場，做設備盤查，第一個動作啟動安全復歸，讓客人回到地面上，設備全部檢沒有異常，3時恢復開放。

鄧淳仁說，當時纜車上面有32位遊客，15分鐘內就回到地面，纜車有兩個站，一個山上一個山下，他也說，類似裝置，像是貓纜一樣用德國先進設備，這類裝置很敏感，海洋公園位在東部海岸，設定要更精準敏感。

下午纜車狀況，如果檢測非纜車設備本身，就可能是外力，風速，超過每秒１５公尺以上就會暫停，最常發生是小朋友大力晃動，就可能會有異常，還有小鳥停在某個點位太久也有可能。

他說，纜車遊客下來後，工作人員送飲料，慰問一下，為了安全還是得做緊急應變，纜車比較特殊，在高空，是單索纜繩，有扣環，會直接咬住纜繩，不會強行運轉，等到安全才會解開讓他往前運轉。說明並非供電系統異常。