花蓮壽豐鄉75歲簡姓老翁上月31日未帶手機便騎機車出門，家屬因聯繫未果報案，經警方調閱監視器，今晨發現機車停在花46線山區，人卻不見蹤影，已通報消防將擴大在山區搜尋。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮壽豐鄉一名75歲簡姓老翁上月31日未帶手機便騎機車出門，家屬因聯繫未果，擔心出事，趕緊報案，經警方調閱監視器發現，老翁出門當天曾出現在台11線與花46線交叉口，今晨發現機車在花46線山區，人卻不見蹤影，已通報消防將擴大在山區搜尋。

花蓮吉安警分局表示，家住在平和村的簡翁自上月31日一早出門後，已2天沒有回家，且因為帶手機，家人與其失聯，1日晚上趕緊到附近志學派出所調閱監視器，發現簡翁第一天早上7點56分曾出現在台11線及花46線交叉口，之後轉入花46線往鳳林方向，消失在海岸山脈山區。

警方除發布協尋，今天上午由水璉派出所員警會同家屬前往花46線，並在14.5公里發現簡翁的機車，不過車上只有遺留下來的衣物和礦泉水，人卻不見蹤影。

據了解，簡翁平常一個人住，每天都會透過手機與妹妹聯繫，無罹患失智症狀，由於卡努颱風警報發布，簡翁失蹤地點位於山區，警方擔心氣候不佳，趕緊向消防局報案，並在今天上午利用空拍機、直升機在附近協尋，卻沒有發現老翁身影，下午將動員人力擴大搜索，希望能早日找到人。