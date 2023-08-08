新北市三重區忠孝橋下忠孝碼頭昨（7）日上午11時51分許，有釣客在忠孝橋下釣魚，發現一具遺體在河岸邊，趕緊向警方報案，死者無明顯外傷，經指紋比對發現是失蹤2天的46歲曾男，死者父親得知死訊悲痛收屍。

警方表示，報案人王男在忠孝橋下釣魚時，發現一具遺體在河岸邊，立即通報，警方會同消防救護人員前往處置，經鑑識小組現場勘驗，死者無明顯外傷，初步排除外力介入，經採集指紋比對死者身分為46歲曾男，故聯繫死者父親到場，表示其子從事製造業作業員，平時與其同住，患有精神疾病，近期無按時服用藥物，於8月5日21時獨自外出購餐後，便未返家，隔日趕緊報案失蹤，經檢視屋內未發現其子留有遺書。

警方依規定製作家屬及發現者筆錄，家屬對曾男死亡無意見，全案報請新北地方檢察署相驗。

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