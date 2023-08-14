南投一名女子長期受到周男家暴，109年離婚獲准並獲保護令，隔年周男得知前妻有了新歡，竟跑去加油站買汽油，到舒壓會館唱歌喝酒後，氣沖沖地騎車到2人所在的工廠，大罵：「討客兄」、「要給你們死」，隨即縱火，前妻新歡重傷不治，前妻及時逃離幸免於難。法官日前依殺人罪判16年。殺人未遂罪8年。酒駕判4月。應執行20年。

判決書指出，110年12月某日中午，周男騎機車到加油站買了1桶7.5公升的汽油，先前往舒壓會館唱歌、喝了2杯高粱後，就前往一處工廠，發現前妻（A女）與A男在裡面，周男怒嗆「討客兄」、「要給你們死」，隨即朝工廠機臺潑灑汽油，再往前妻與A男身上潑灑。

A男見狀拿棒球棍上前阻止並扭打，並叫A女快逃報警，身材較矮小的A男壓制在地後，周男憤而點火，瞬間引燃汽油發生爆燃，導致A男全身百分之60深度燒燙傷，經送醫搶救後仍傷重不治。

周男雖然全身也有百分之18燒燙傷，但仍不放過A女，追到她躲藏求救的店家裡，強抱住她想點火同歸於盡，所幸店內人員出手喝止並將周男拉開，A女趁隙衝出店外得以脫身，隨即打電話報警。

法官審理時，周男否認有何殺人及縱火燒屋的，辯稱：我是先朝屋內機臺潑灑汽油才潑人，我一開始帶打火機、汽油只是要恐嚇A女，我沒有向A女、A男說「我要給你們死」，我是說「別人的老婆好玩嗎？」並沒有想要致人於死。

周男律師則辯護表示，周男不滿他們交往才潑灑汽油，只是拿打火機對空點火，嚇阻A男持棒球棍毆打自己，並非意在殺人，也非故意縱火燒屋。

而周男108年就曾因懷疑A女與其他異性有不正常往來關係，雙方為此爆發口角，竟持「鹽酸」潑灑A女，導致身體多處2度燒傷，經法院判決罪刑後入監執行，110年8月出獄後2人就離婚，但仍有聯繫，但周男對A女受雇於A男同居十分不滿，曾於案發前傳訊給A女，「如果你一定要在那邊做我禮拜天之前一定會行動」、「心意已決」、「不相信我們可以試試看」、「反正我不會被關就一起死而已」。

A女則向法官證稱，當天我和A男都背對著門口靠著牆壁坐，當時正在忙著趕貨，周男進來後就朝機臺潑灑汽油，再從我頭上淋下去，他邊走邊講「要給你們死」

法官審酌，周男犯後態度不佳僅坦承部分犯行，且未與死者A男家屬或A女達成和解或賠償，亦未賠償屋主損害，周男為精神鑑定時，提及「我覺得我被關了1年8個月，該還的都已經還了」、「希望回到通姦尚未除罪化的時候，讓前妻及其男友坐牢」、「要去閻羅王面前討論誰對誰錯」。

鑑定意見載明：「案發之後，周員覺得自己對於前妻、前妻男友仍然沒有完全消氣，認為過程中前妻沒有受到懲罰不公平，對前妻仍有報復的心理，對於死者的家屬，則認為對方提出的和解金太貴，自己無法負擔，並且認為對方與死者的生活早就十分疏遠，雙方應該沒什麼感情，不應該提出如此昂貴的和解金。」

「犯案後，周員對自身行為毫無悔意，多怪罪他人的不是而未反省自身在婚姻當中問題，難以反省自身的不當之處，需考慮其後續對前妻可能有報復行為。」足認被告並未自覺其所為已造成他人生命、財產之巨大損害，毫無反省悔過之意，猶對於倖免於難之A女有報復心態，犯後態度不佳。」

法官日前判決，周男犯殺人罪，處有期徒刑16年。又犯殺人未遂罪，處有期徒刑8年。又犯不能安全駕駛動力交通工具罪，處有期徒刑4月，如易科罰金，以1000元折算1日。不得易科罰金部分，應執行有期徒刑20年。